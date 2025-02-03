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03 февраля 2025, 15:37

Харьковчанин ограбил пенсионера, потерявшего сознание из-за контузии

03 февраля 2025, 15:37
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Иллюстративное фото
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Неравнодушные люди помогли задержать злоумышленника

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Это произошло осенью 2024 года. Мужчина шел по улице Харькова и увидел пожилого человека, который без сознания лежал на земле. Поблизости никого не было, и злоумышленник этим воспользовался: он забрал у пенсионера из сумки телефон и скрылся. К счастью, мужчину догнали неравнодушные прохожие.

Сам потерпевший потом рассказал, что в тот день ему стало плохо после троллейбуса и он потерял сознание. Он часто имеет плохое самочувствие из-за контузии, полученной после российского удара по Северной Салтовке.

Грабитель в суде полностью признал свою вину. Суд назначил ему 6 лет 8 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, который ограбил 18-летнюю студентку. Он выхватил у нее телефон прямо из рук на улице и скрылся. Теперь он может провести до 10 лет в тюрьме.

Также сообщалось, что в Харьковской области задержали мужчину, который ограбил пенсионерку. Он пришел к ней домой в гости к ее внуку. Но когда оказалось, что женщина дома сама – он ударил ее по лицу и украл ноутбук.

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