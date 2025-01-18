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ГБР сообщило о подозрении олигарху и народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому. Он так называемый "куратор" РПЦ в Украине.

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок", – говорится в сообщении.

Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и социальных сетях.

Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию.

"Пророссийский депутат, выполнявший указания главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине", – отметили в ГБР.

При этом нардеп, действуя в поддержку внешней политики РФ, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину Новинский сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное влияние, направленное в ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украины и предоставление РФ помощи в проведении взрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161).

Максимальное наказание – лишением свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в мае 2023 года СБУ арестовала скрытые активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского на более чем 10,5 млрд гривен.