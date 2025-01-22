Пригрозил санкциями и налогами: Трамп призвал Путина остановить войну

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Президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями

Об этом американский президент написал 22 января в своем аккаунте в Truth Social, передает RegioNews.

Свое сообщение Трамп начал с того, что "не хочет вредить России и любит российский народ". Он также вспомнил свои "очень хорошие отношения" с Путиным.

"Учитывая все это, я хочу сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам", – написал он.

Трамп призвал "покончить с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом".

"Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пора "заключить соглашение"", – добавил президент США.

Напомним, в своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине. Но в окружении Трампа уверяют, что завершение российско-украинской войны является его внешнеполитическим приоритетом.