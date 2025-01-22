11:10  22 января
Смертельное ДТП на Хмельнитчине: пьяный водитель переехал мужчину и сбежал
09:22  22 января
На Прикарпатье будут судить полицейского, который в багажнике вез уклониста к границе
08:25  22 января
В Ровно женщина нашла на своем приусадебном участке более 200 тротиловых шашек
UA | RU
UA | RU
22 января 2025, 18:56

Пригрозил санкциями и налогами: Трамп призвал Путина остановить войну

22 января 2025, 18:56
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп призвал к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны против Украины, в противном случае Россия столкнется с новыми санкциями

Об этом американский президент написал 22 января в своем аккаунте в Truth Social, передает RegioNews.

Свое сообщение Трамп начал с того, что "не хочет вредить России и любит российский народ". Он также вспомнил свои "очень хорошие отношения" с Путиным.

"Учитывая все это, я хочу сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим "соглашение", к тому же в ближайшее время, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам", – написал он.

Трамп призвал "покончить с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом".

"Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пора "заключить соглашение"", – добавил президент США.

Напомним, в своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине. Но в окружении Трампа уверяют, что завершение российско-украинской войны является его внешнеполитическим приоритетом.

Дональд Трамп Россия санкции война Владимир Путин налоги
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
Генерала Галушкина снова задержали после того, как он вышел из СИЗО под залог
22 января 2025, 20:19
Главного психиатра ВСУ Друзя отправили под стражу: ему назначили залог в 49 млн грн
22 января 2025, 19:48
Единство и украинская духовная соборность – фундамент государства
22 января 2025, 19:30
В Черкассах горел яхт-клуб
22 января 2025, 19:21
Торговля на $1,8 млн: во время войны черкасский химзавод продавал россиянам продукцию
22 января 2025, 18:45
В Херсонской области оккупанты дважды атаковали спасателей: есть пострадавший
22 января 2025, 18:21
Россияне в очередной раз атаковали Харьковщину: двое погибших
22 января 2025, 17:53
К использованию в ВСУ допустили беспилотный авиакомплекс Poseidon
22 января 2025, 17:41
У мамы бизнес в "ЛНР" и паспорт РФ: руководительница Шевченковского суда Киева получает подарки из оккупации, — СМИ
22 января 2025, 17:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Каким будет курс доллара в 2025 году
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »