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Нацсовет по телевидению и радиовещанию расширил список запрещенных в Украине российских онлайн-сервисов. В частности, речь идет о десятках сайтов проектов Baskino, Filmix и HD REZKA.

Об этом говорится на сайте медиарегулятора, передает RegioNews.

Теперь на территории Украины не будут транслироваться 33 сайта сервиса Baskino, 13 сайтов Filmix и 40 сайтов HD REZKA.

Ограничения этих сервисов действовали ранее. Но после блокирования в Украине сервисы создали большое количество клонов и новых ресурсов, не подпадающих под ограничение. Поэтому Нацсовету пришлось расширить список сайтов по блокированию новым решением.

По состоянию на сегодняшний день в Перечне сервисов России, запрещенных в Украине, числятся 27 медиасервисов. Ознакомиться с актуальным списком можно по ссылке.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила предприятия, которые во время войны поставляли в РФ электронные компоненты для производства ракет и беспилотников, минуя международные санкции.