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В Харьковской области расследуют дела по военным преступлениям россиян, действия врага можно называть экоцидом

Об этом сообщает издание "Мнение", информирует RegioNews .

Заместитель руководителя Харьковской областной прокуратуры Александр Сузый рассказал об экоциде, в котором обвинят российских генералов. Отмечается, что в суд передали уголовное производство по многочисленным обстрелам физико-технического института. Также назвали имена российских генералов, обвиняемых. Один из них уроженец Харьковщины.

По словам прокурора, на Харьковщине начаты три уголовных производства по ст. 441 Уголовного кодекса Украины "Экоцид". Кроме обстрелов физико-технического института, это также обстрел Оскольского гидроузла и обстрел проходящего через Харьковскую область аммиакопровода.

"Аммиакопровод обстрелян российскими военнослужащими в Купянском районе, была утечка аммиака. Указанные действия квалифицированы по ст. 441 (экоцид) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны)", - отметил прокурор.

По результатам расследования заочно предъявили подозрения пяти российским военным:

генерал-полковник Журавлев А.А., к моменту совершения преступления командующий Западного военного округа;

генерал-майор Маковецкий О.В., на момент совершения преступления командующий 6-й армией Военно-воздушных Сил Противовоздушной обороны РФ;

генерал-лейтенант Ершов В.М., к моменту совершения преступления командующий 6-й общевойсковой армией;

полковник Пилюков П.Г., к моменту совершения преступления командующий 45-й артиллерийской бригады большой мощности;

полковник Геращенко Е.Ю., к моменту совершения преступления командующий 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

Следует обратить внимание, что один из подозреваемых (Олег Маковецкий) родом из города Чугуев Харьковской области.

Напомним, что на днях после шторма в рекреационной зоне "Катранка" у Дунайского биосферного заповедника и "Тузловского лимана" в Одесской области появились пятна мазута. Предполагают, что это вылившийся после аварии российских танкеров в Керченском проливе мазут . Доктор биологических наук Иван Русев заявил, что после смерти десятков тысяч дельфинов из-за российского вторжения это станет дополнением к постепенной гибели жизни в Черном море.

При этом российские оккупанты все еще находятся на территории Запорожской АЭС, что также несет угрозу. 6 января сообщалось, что за пределами периметра АЭС раздались два громких взрыва . По сообщениям МАГАТЭ, пострадавших не было.