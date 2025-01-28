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28 января 2025, 17:50

СБУ задержала 8 агентов РФ: планировали диверсии в нескольких областях

28 января 2025, 17:50
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Фото: СБУ
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Среди задержанных подростки, пытавшихся уничтожить четыре релейных шкафа

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegionNews.

Правоохранители задержали 8 агентов РФ, которые совершали поджоги в разных регионах Украины. Они пытались уничтожить релейные шкафы сигнальных установок "Укрзалізниці" в Киевской, Житомирской и Николаевской областях. Известно, что их завербовали агенты ФСБ через Telegram-каналы. В частности:

  • В Киевской области задержали 18-летнего жителя Донецкой области, который в 2025 году был завербован ФСБ;
  • В Житомирской области задержали трех агентов - двое из них оказались 23-летними наркозависимыми, они занимались поджогами и их подруга фиксировала преступления;
  • В Николаевской области "на горячем" разоблачили братьев-поджигателей от 14 и 16 лет, которые пытались уничтожить четыре релейных шкафа, обеспечивающих безопасное движение эшелонов, в частности в направлении южного фронта.

Теперь злоумышленникам объявили о подозрении. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Ровенской области задержали российских агентов, взорвавших железнодорожный путь , когда там двигался грузовой поезд украинских военных. Предателями оказались двое местных жителей, согласившихся помогать врагу за денежное вознаграждение.

Также сообщалось, что 21-летняя агент РФ планировала теракт в Одесской области . Один взрыв планировался в здании подразделения ВСУ, а второй – в автомобиле поблизости. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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