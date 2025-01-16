Взорвали колею во время движения военного эшелона: в Ровенской области задержали российских агентов

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СБУ нейтрализовала диверсионную группу российских спецслужб, действовавшую в Ровенской области. Злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство (СИН) на железнодорожном пути во время движения грузового поезда Сил обороны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Сотрудники СБУ раньше времени остановили эшелон на безопасном расстоянии от места происшествия и обеспечили охрану соответствующей локации, что позволило избежать аварии и человеческих жертв.

После ремонта железнодорожного полотна движение поезда было восстановлено.

Одновременно украинская спецслужба "по горячим следам" задержала вражеских агентов, которые пытались скрыться с места преступления.

По инструкции оккупантов фигуранты собственноручно изготовили СВП на основе пластида, который достали из заранее подготовленного схрона.

Таким образом, враг надеялся нарушить железнодорожную логистику поставок оборонных грузов для украинских войск на передовой.

Во время обыска у задержанных изъяли элементы СВП и мобильные телефоны с поличным в интересах РФ.

Вражеским агентам сообщили о подозрении. Задержанные находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили двух российских агентов, взорвавших взрывчатку на железной дороге в Хмельницкой области. Злоумышленников задержали.