Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegionNews.

Правоохоронці затримали 8 агентів РФ, які вчиняли підпали в різних регіонах України. Вони намагалися знищити релейні шафи сигнальних установок Укрзалізниці у Київській, Житомирській та Миколаївській областях. Відомо, що їх завербували агенти ФСБ через Telegram-канали. Зокрема:

На Київщині затримали 18-річного жителя Донецької області, який в 2025 році був завербований ФСБ;

На Житомирщині затримали трьох агентів - двоє з них виявилися 23-річними наркозалежними, вони займалися підпалами і їхня подруга фіксувала злочини;

На Миколаївщині "на гарячому" викрили братів-підпалювачів від віком 14 та 16 років, які намагалися знищити чотири релейні шафи, що забезпечують безпечний рух ешелонів, зокрема у напрямку південного фронту.

Тепер зловмисникам оголосили про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали російських агентів, які підірвали залізничну колію, коли там рухався вантажний потяг українських військових. Зрадниками виявилися двоє місцевих жителів, які погодилися допомагати ворогу за грошову винагороду.

Також повідомлялося, що 21-річна агентка РФ планувала теракт на Одещині. Один вибух планувався у будівлі підрозділу ЗСУ, а другий - в автомобілі поблизу. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення.