Агенка РФ готовила двойной теракт на Одещине: 21-летнюю жительницу Донетчины задержали

фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта, спланированного российскими спецслужбами. Правоохранители разоблачили 21-летнюю агентку, которая готовила два взрыва в здании подразделения ВСУ и в автомобиле вблизи

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Украинская спецслужба обеспечила охрану территории, что помогло избежать жертв.

Как установили следователи, исполнительницу – жительницу прифронтовой Константиновки Донецкой области – завербовали российские кураторы. Прибыв в Одесскую область, она арендовала жилье и изготовила взрывчатку из пластида, полученного из тайника. Для усиления поражения агентка начинила самодельное устройство гайками. Для дистанционного подрыва она использовала мобильный телефон.

Контрразведчики СБУ задержали агента сразу после закладки взрывчатки. Вместо обещанного вознаграждения она получила подозрение в террористическом акте, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности совместно с Национальной полицией Украины предупредили теракт на одной из станций Укрзализныци в Днепре, организованный по заказу российской ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать цистерну с горючим.