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27 января 2025, 14:13

В Днепропетровской области разоблачили шпиона ФСБ, который собирал данные об ВСУ

27 января 2025, 14:13
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фото: freepik.com
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В Днепре правоохранители разоблачили информатора страны-агрессорки, который передавал врагу данные о Силах обороны Украины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина присоединился к пророссийскому сообществу в Телеграмме, контролируемом спецслужбой РФ – ФСБ.

Злоумышленник установил связь с администратором канала и стал частью агентурной сети информаторов, работавших в интересах России.

Задержанный собирал информацию о местонахождении и перемещении личного состава и военной техники ВСУ на территории Днепропетровской области. Собранные данные, включая точные координаты и скриншоты карт, передавались вражеским спецслужбам для корректировки ударов.

Во время обыска правоохранители изъяли технические средства с поличным.

Напомним, в Николаеве работник местной компании, установивший вебкамеры возле местного морского порта, был приговорен к 15 годам лишения свободы. Злоумышленник намеревался шпионить за кораблями ВСУ.

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