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Об этом сообщает полиция в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре вынесли приговор женщине, которая "продала" своего двухлетнего сына за миллион гривен. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы. Женщину судили по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

Сам инцидент произошел весной 2024 года. 19-летнюю женщину задержали, когда она предложила своей знакомой купить у нее сына. На встрече она "продала" двухлетнего мальчика и получила миллион гривен. Деньги она планировала потратить на свой бизнес. По словам горе-матери, она не хотела ухаживать за сыном, поэтому решила от него избавиться.

Напомним, недавно в Сумах женщина пыталась продать младенца за 30 тысяч долларов. На позднем сроке беременности она уже искала кого-то, кто купит его будущего ребенка. Ее задержали, когда она получала задаток в тысячу долларов.