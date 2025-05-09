Выходные в Украине будут дождливыми и прохладными

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Атмосферные фронты обусловят осадки разной интенсивности, только на Луганщине и Донетчине 10 и 11 мая будет преобладать сухая погода

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 10 мая, холоднее всего будет в западных областях, днем там столбики термометра будут колебаться в пределах +7…+12 градусов. Кроме того, ожидаются дожди.

На остальной территории Украины 10 мая будет +11…+15 градусов, на юге воздух прогреется до +17 градусов.

В воскресенье практически повсюду в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9…+14 градусов, на юге +13…+17 градусов.

В ночные часы есть возможность заморозков на почве.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, временами прояснение. Максимальная температура воздуха будет составлять +13 градусов. В воскресенье, 11 мая, будет дождь почти весь день. Максимально +11 градусов.

Ранее мы сообщали, что в большинстве областей Украины в пятницу ожидаются осадки.