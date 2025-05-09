От 7 до 17 тыс. долларов: в Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин за границу
В Одессе правоохранители задержали организатора незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, злоумышленник – 23-летний житель Раздельнянского района. Он организовал схему переправки военнообязанных лиц через государственную границу Украины за пределами официальных пунктов пропуска и подыскивает в мессенджерах клиентов.
В частности, фигурант пообещал трем мужчинам помочь с бегством в Молдову за денежное вознаграждение в размере 17, 14 и 7 тысяч долларов. Все военнообязанные оплатили злоумышленнику по 1000 долларов задатка и ожидали выезда в приграничные районы Одесщины.
Злоумышленник был задержан. В настоящее время ему сообщено о подозрении по двум эпизодам и избрана мера пресечения. Дельцу грозит немалый срок заключения.
Напомним, в Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову.