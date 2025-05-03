Украина уже прошла период "вы нам должны 500 миллиардов". Это очень правильный подход

Украина уже прошла период "вы нам должны 500 миллиардов". Это очень правильный подход

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Главной ценностью подписания соглашения с Соединенными Штатами Америки, по моему мнению, является преодоление существовавшего в Украине психологического барьера. Когда многие украинцы в ответ на замечания какого-то второстепенного клерка — то ли в Вашингтоне, то ли в Брюсселе — засоряли нам мозги своими замечаниями, с радостью это подхватывали, и размазывали то дерьмо, что на нас лилось, по собственному лицу, словно это какая-то целебная маска.

И делали вид, что так и положено. Оказалось, что можно говорить "нет". И не просто нет, а даже президенту Соединенных Штатов Америки — отстаивая свою позицию, а это признак взрослой позиции.

Украина уверенно прошла период от "Вы нам должны 500 миллиардов" до "Возможно, мы вместе заработаем 350 миллиардов". Это, мне кажется, очень правильный подход. Как этот проект будет реализовываться, посмотрим на практике. Если не будет конкретной военной помощи и безопасности, в первую очередь тогда возникнет вопрос — зачем вообще американским компаниям предоставлять приоритет?

Разве британцы не умеют добывать нефть, редкоземельные металлы или французы, например, не могут заходить в нашу энергетику? Если они, например, будут представлять ядерные гарантии и посылать сюда своих солдат, тогда именно с ними и нужно вести дела в первую очередь. А все остальные — за "живым чередом". Потому что строить нужно отношения, в первую очередь, с теми странами, с которыми у нас есть взаимная зависимость, общая опасность, от которой нужно защищаться, и взаимные интересы, которые будут связывать наши страны на многих уровнях.

Я думаю, там возникнет очень много нюансов, которые невозможно будет реализовать. Но даже если и не будет — конечно, снова нам будут угрожать, кричать, топать ногами. Но всегда нужно вспоминать прецедент с мифическими 500 миллиардами, которые нам собирались нарисовать, а от которых мы отказались. Надо отстаивать свою необходимую позицию и понимать, что их западные политики могут врать в интересах своих стран.

Тем более, если речь идет о том, что Украина будет покупать оружие за деньги Европы или, например, Соединенных Штатов Америки. Мы переходим на товарно-денежные отношения. У нас есть товары, у нас есть деньги. И никто никому больше ничего не виноват. Конечно, параллельно нужно развивать собственное производство, чтобы от этого тоже не зависеть — собственную военную технику, собственные системы ПВО, чтобы потом уже кривить носом в ответ на предложение купить, например, "Патриоты".

Мы будем вежливо спрашивать, будет ли доступ к технологиям, и будем готовы купить со скидкой ваш пока не подтвержденный металлолом. То есть становиться сильнее самим. Надо развивать свое производство, чтобы не зависеть ни от кого, максимально локализовать. Как это делали, например, французы. У них сейчас максимально локализованы производства, замкнуты производственные циклы, которые не завязаны на Америку.

И потому спрос на их самолеты, на их военную технику стремительно растет из-за нестабильной политики США на этом этапе.

Далее, по конкретике

Опубликована статистика по падению ВВП США. За первый квартал — это сразу же пошатнуло цены на нефть. Это дополнительный удар в первую очередь по России. Поскольку это цунами, запускаемое Трампом для перезапуска своей экономики, уже остановиться не может.

Далее Саудовская Аравия уже заявила, что не будет поддерживать цены на нефть.

Россия уже реагирует на столь невеселые новости. Поднимается вопрос секвестра бюджета. Второй — это вопрос замораживания банковских вкладов, который там также уже активно обсуждается.

Дальше ситуация будет только ухудшаться уже в течение нескольких месяцев, а не лет. В отличие от предыдущей администрации в США, которой требовались высокие цены на нефть из-за "зеленого перехода" (через что россияне могли воевать вечно), нынешней администрации не нужны, а не высокие цены на нефть, ни сама российская нефть. По крайней мере, я ничего не слышал, чтобы Украине кто-то катал истерики по ударам по нефтегазовой инфраструктуре после смены власти в Вашинтоне.

Идут системные удары по странам, поддерживающим Россию, в частности, по Ирану. Вводятся дополнительные санкции. "Неизвестные" лица организовали взрыв в одном из главных портов Ирана. Продолжается санкционное давление на Китай (тарифы здесь нужно считать фактически санкциями). С его молчаливого согласия точно идет поставка вооружения и производства со стороны КНДР и поддержка России. Поэтому я не понимаю симпатий к Китаю со стороны некоторых наших граждан, только из-за эстетических невосприятий нынешней власти в Вашингтоне. Можно по-разному относиться к США и их политике сейчас (которая, кстати, уже меняется под давлением обстоятельств), но о США точно можно сказать, что они никогда в своей истории не строили концлагеря как системную практику. Как Росси, Китай, Иран и даже некоторые европейские страны.

А дальше, опять же, нужно всегда помнить тот прецедент по защите собственных интересов. Ведь никто не будет защищать твои интересы, кроме нас самих. И всегда исповедовать принцип, который довольно удачно описали одесситы. Если перефразировать, то вы где-то там большие и известные, а в Одессе едва — едва поц.