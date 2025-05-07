00:45  07 мая
В Сумской области 7 и 8 мая объявили Днями траура
06:10  07 мая
Работает ГУР: разведчики показали, как уничтожают оккупантов на фронте
05:05  07 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
07 мая 2025, 08:14

Продвижение врага на Харьковщине: кто понесет ответственность

07 мая 2025, 08:14
Читайте також українською мовою
Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, Купянске и Боровой?
Кто будет нести ответственность, если упадет фронт на Осколе, Купянске и Боровой?
фото: tverezo.info
Читайте також
українською мовою

Враг продолжает наступление на лиманском направлении, пытаясь повестью захватить господствующие высоты в районе сел Новое. Увлечение этого района позволит врагу отрезать логистику на нашем плацдарме за Осколом, и тогда там не удержаться, не удержать ни Борову, ни Купянск. Наступление врага остановить не удается, хотя на направление начали постепенно опрокидывать дополнительные силы и средства.

Причины:

1. Очень слабые резервы и пополнения начали поступать не тогда, когда существовали боевые порядки принимающей на себя главный удар бригады, а тогда, когда в боях уже стерли почти всех опытных пехотинцев. То есть слишком мало и слишком поздно. Резервы вместо уплотнения боевых порядков и контратак вынуждены затыкать дыры во фронте, где уже нет людей.

2. Отказ руководства ВСУ включить 66-ю бригаду в состав 3-го армейского корпуса, хотя находится в центре боевых порядков корпуса. Это усиливает управленческий хаос.

3. Командование тактической группы и оперативно-тактической группировки войск на направлении делают все возможное, объективно информируют руководство страны об обстановке, но не получают необходимого количества сил, чтобы стабилизировать фронт.

Как спасти жизнь наших людей и стабилизировать фронт?

1. Включение в состав 3-го корпуса 66-й и вновь сформированной 156-й бригады позволит создать единую организацию на тактическом и оперативном уровне, улучшить взаимодействие пехоты и дронов. Участок прорыва отдельными ротами не закрыть, нужно системные действия.

2. Резервы и маршевые пополнения нужно выделять не тогда, когда во фронте появляется дыра, а когда фронт еще держится. Пополнение после базового курса подготовки должны получить минимум месяц на слаженность в составе боевой бригады.

3. Вместо угроз снятия с должностей комбригов и комбатов, командиров Тгр и ОТУ, руководство сил обороны должно делать то, за что оно отвечает - планировать оборонные операции и своевременно выделять на это необходимые силы. А такое планирование фактически отсутствует и именно это является основной угрозой потери Оскола, Купянска и Боровой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт Купянск Харьковское направление Борова Оскол
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
На Винничине разоблачили чиновников, которые брали взятки за "помощь" с ВВК
07 мая 2025, 09:28
Россияне сбросили авиабомбы на общину в Запорожской области: горели дома, ранен человек
07 мая 2025, 09:00
Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса: 4 погибших и 10 раненых
07 мая 2025, 08:55
Призывали военных сложить оружие: на Прикарпатье разоблачили вражеских агентов
07 мая 2025, 08:39
Войска РФ убили 2 жителей Херсонщины, пострадали 6 гражданских
07 мая 2025, 08:30
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр"
07 мая 2025, 08:20
Трагедия в Черновцах: 19-летний парень упал с 8 этажа недостроя
07 мая 2025, 08:09
Россияне атаковали Днепропетровщину КАБами: ранены 8 гражданских
07 мая 2025, 08:00
В Херсоне российский БПЛА ранил мужчину: его госпитализировали
07 мая 2025, 07:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »