В Харькове выпускники будут по-новому сдавать мультитест

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В Харькове выпускники будут сдавать Национальный мультипредметный тест в укрытиях учебных заведений и на станциях метрополитена

Об этом сообщила на пресс-конференции директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, выпускники будут сдавать мультитест в безопасных локациях. На 9 мая для участия в НМТ зарегистрировалось почти 80% харьковских выпускников.

"Многие дети, которые находятся в городе, Харьковской области и по Украине, изъявили желание писать тесты именно в Харькове", – сообщила Деменко.

Отметим, что основная сессия Национального мультипредметного тестирования запланирована на 14 мая – 25 июня. Дополнительная сессия будет проходить с 14 по 25 июля.

Напомним, несмотря на обстрелы в Харькове с начала войны родилось более 8 тысяч малышей.