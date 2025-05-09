"Евровидение-2025": какое место букмекеры прогнозируют Украине
До финала "Евровидения-2025" осталась неделя, и букмекеры уже сформировали первые прогнозы
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Eurovisionworld, передает RegioNews.
Так, фаворитом конкурса является Швеция, а Украина имеет высокие шансы пройти в финал и побороться за место в топ-10.
Швеция, которую представляет KAJ с песней Bara bada bastu, имеет:
- 84% шансов попасть в топ-10,
- 75% - к топ-5,
- 35% - на победу в конкурсе.
Австрия и Франция закрепились на второй и третьей позициях в общем рейтинге.
Украинская группа Ziferblat с песней "Bird of pray" согласно актуальным прогнозам имеет:
- 94% шансов пройти в финал с первого полуфинала (13 мая),
- 53% - на попадание в топ-10,
- 13% - до топ-5,
- 1% - на победу.
В общем рейтинге Ziferblat пока на 13-м месте.
Напомним, Украину на "Евровидении-2025" будет представлять группа Ziferblat с песней Bird Of Pray. Песенный конкурс состоится в Базеле (Швейцария).
В первом полуфинале, который стартует 13 мая, Украина будет выступать под номером 5. Финал "Евровидения" запланирован на субботу, 17 мая.