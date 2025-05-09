"Евровидение-2025": какое место букмекеры прогнозируют Украине

фото: Eurovision.tv

До финала "Евровидения-2025" осталась неделя, и букмекеры уже сформировали первые прогнозы

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Eurovisionworld, передает RegioNews.

Так, фаворитом конкурса является Швеция, а Украина имеет высокие шансы пройти в финал и побороться за место в топ-10.

Швеция, которую представляет KAJ с песней Bara bada bastu, имеет:

84% шансов попасть в топ-10,

75% - к топ-5,

35% - на победу в конкурсе.

Австрия и Франция закрепились на второй и третьей позициях в общем рейтинге.

Украинская группа Ziferblat с песней "Bird of pray" согласно актуальным прогнозам имеет:

94% шансов пройти в финал с первого полуфинала (13 мая),

53% - на попадание в топ-10,

13% - до топ-5,

1% - на победу.

В общем рейтинге Ziferblat пока на 13-м месте.

Напомним, Украину на "Евровидении-2025" будет представлять группа Ziferblat с песней Bird Of Pray. Песенный конкурс состоится в Базеле (Швейцария).

В первом полуфинале, который стартует 13 мая, Украина будет выступать под номером 5. Финал "Евровидения" запланирован на субботу, 17 мая.