На Сумщине столкнулись два грузовика и легковушка: водители фур сгорели заживо

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Смертельное ДТП произошло вчера, 8 мая, вблизи села Гребениковка Ахтырского района. Шоферы грузовиков погибли, водителя и пассажира легковушки госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 19:40 на трассе сообщением Сумы-Полтава у грузового автомобиля DAF разорвалось колесо. В результате фура выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Volvo.

"В результате удара оба грузовых автомобиля загорелись. К сожалению, водители обоих грузовиков погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Сразу после столкновения фур в ДТП попал двигавшийся позади Volvo легковой автомобиль ВАЗ-21099. Водитель и пассажирка авто получили травмы, их госпитализировали в больницу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства масштабного трагического ДТП.

Напомним, ранее в Одесской области столкнулись грузовики грузовики DAF и Renault. Один из водителей сгорел заживо, второго водителя госпитализировали в больницу.