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09 мая 2025, 19:19

В Закарпатье проводят форум по случаю Дня Европы

09 мая 2025, 19:19
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фото: Институт центральноевропейской стратегии
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В Закарпатской области проходит евроинтеграционный форум, где дискутируют с европейскими интеллектуалами Центральной и Западной Европы об интеграции Украины в Европейский союз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Форум организован Институтом Центрально-Европейской Стратегии вместе с партнерами по случаю Дня Европы и посвящен переосмыслению идей объединенной Европы и новой Центральной Европы.

В этом году форум открыла украинская писательница и философиня Оксана Забужко речью "Сегодня вся Европа – это Центральная Европа".

"Чтобы противодействовать российским имперским нарративам и на уровне нарративов синхронизировать понимание Европы между Украиной и ЕС, мы начали в 2023 году новую инициативу под названием "Диалоги о Европе" / Dialogues on Europe", - говорит Росана Тужанская, эксперт по развитию общественных организаций и медиа.

Участниками мероприятия стали интеллектуалы и политические эксперты из Украины, Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Германии, Армении и Хорватии.

Напомним, McDonald's открыл ресторан в Закарпатье. Новое заведение заработало в Мукачево.

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