Парад фантомного величия — единственное, что осталось России
Россия не придумала iPhone, не создала Mercedes и, имея безумные деньги, не смогла построить даже что-то приближенное к Английской Премьер-лиге. Вместо этого — бесконечное 9 мая
Россия не придумала iPhone, не создала Mercedes и, имея безумные деньги, не смогла построить даже что-то приближенное к Английской Премьер-лиге. Вместо этого — бесконечное 9 мая
Хотя страна, которая считала, что хоть сражаться умеет, обнаружила, что и это ей не очень удается. Парад фантомного величия — единственное, что осталось. Победа стала религией для бедных и агрессивных. Потому что больше нечем гордиться. Ни свободой, ни прогрессом, ни культурой.
Остались только мертвые деды, живые рабы и желание утопить мир в крови — другого языка не знают.
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