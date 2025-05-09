Парад фантомного величия — единственное, что осталось России

Россия не придумала iPhone, не создала Mercedes и, имея безумные деньги, не смогла построить даже что-то приближенное к Английской Премьер-лиге. Вместо этого — бесконечное 9 мая

Россия не придумала iPhone, не создала Mercedes и, имея безумные деньги, не смогла построить даже что-то приближенное к Английской Премьер-лиге. Вместо этого — бесконечное 9 мая

иллюстративная фото: Reuters

Хотя страна, которая считала, что хоть сражаться умеет, обнаружила, что и это ей не очень удается. Парад фантомного величия — единственное, что осталось. Победа стала религией для бедных и агрессивных. Потому что больше нечем гордиться. Ни свободой, ни прогрессом, ни культурой. Остались только мертвые деды, живые рабы и желание утопить мир в крови — другого языка не знают.

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