В Киеве временно закроют одну из станций метро

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В субботу, 10 мая, станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"В субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Незалежности" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.

"Ограничения продлятся с 5:38 до 12:00. В то же время, пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме", - отметили в ведомстве.

В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.

Ранее мы сообщали о том, что 10 мая в центре Киева ограничат движение.