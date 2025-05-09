В Киеве временно закроют одну из станций метро
В субботу, 10 мая, станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"В субботу, 10 мая, станция метро "Майдан Незалежности" временно не будет работать на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.
В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне.
"Ограничения продлятся с 5:38 до 12:00. В то же время, пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме", - отметили в ведомстве.
В случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Незалежности" будет работать в режиме укрытия.
Ранее мы сообщали о том, что 10 мая в центре Киева ограничат движение.