Последствия сакнций: Арестович, Бондаренко и другим заблокировали YouTube-каналы

Фото: YouTube

На платформе YouTube теперь заблокированы видеозаписи Алексея Арестовича, Константина Бондаренко и других. Это касается тех лиц, против которых недавно были введены санкции

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает RegioNews.

YouTube заблокировал каналы находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны. В частности, это Алексей Арестович, Константин Бондаренко, Дмитрий Василец, Анастасия Кашеварова (DailyStorm, This is media), Павел Онищенко.

Теперь на территории Украины видео этих людей на YouTube будут недоступны для просмотра. Ранее YouTube уже блокировал каналы Александра Шелеста и Вадима Карасева.

Напомним, 1 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций. В список, в частности, вошли лица, распространявшие нарративы Кремля. Это 15 физических и 36 юридических лиц. Среди них политолог Константин Бондаренко; лидер запрещенной в Украине политической партии "Государство" Дмитрий Василец; блогер Мирослав Олешко, незаконно уехавший из Украины в 2023 году; публичный деятель и находящийся за рубежом блогер Алексей Арестович и другие.