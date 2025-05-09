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09 мая 2025, 19:29

Суд запретил строительство дома во Львове, где уже раскупили квартиры

09 мая 2025, 19:29
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фото: NGL.MEDIA
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Верховный Суд отменил решение исполкома Львовского горсовета, разрешавшее строительство дома в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NGL.media.

Такое постановление суд принял 1 мая по делу по иску жильцов соседнего дома. Постановление Верховного Суда является окончательным, оно уже вступило в законную силу и не может быть обжаловано.

Согласно заключению Верховного Суда, заявленное компанией-застройщиком намерение застройки участка не отвечало требованиям генерального плана Львова, а потому исполком горсовета не имел права выдавать разрешение для такого строительства.

Интересно, что двухсекционную многоэтажку уже построили, и известно, что все квартиры в еще недостроенном доме уже распроданы.

Напомним, во Львове в результате падения с 16-го этажа дома погибли два 15-летних подростка.

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