Россияне обстреляли село в Сумской области, есть жертвы
Российская авиация в пятницу, 9 мая, нанесла удары по деревне Мануховцы Новослободской общины Сумской области
Об этом глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
Он сообщил, что РФ нанесла авиаудары около 15:30. В результате попадания российских авиабомб уничтожены два частных дома.
В результате вражеской атаки погибла 85-летняя женщина и ранен 49-летний мужчина.
Напомним, в Сумской области была объявлена срочная эвакуация из некоторых населенных пунктов.
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