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21 января 2025, 13:14

Экс-ведущему "Наш" и NewsOne Назарову избрали меру пресечения

21 января 2025, 13:14
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фото: Facebook
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Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему телеведущему подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Максиму Назарову

Об этом передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Назарову назначили два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12,9 млн гривен.

Защита подозреваемого просила о домашнем аресте или личном обязательстве. Назаров, в свою очередь, во время суда заявил, что никогда "не предавал" Украину и работал во благо страны на фоне полномасштабной войны с РФ.

Бывший телеведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Макс Назаров подозревается в оправдании российской агрессии против Украины.

18 января СБУ провела у Назарова обыски. На фоне полномасштабной войны он продолжал привлекать к своим эфирам в YouTube прокремлевских экспертов. В частности, во время интервью как гости, так и автор лично, неоднократно пытались оправдать военные преступления оккупантов.

Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении Вадиму Новинскому, олигарху и народному депутату нескольких созывов. Он является так называемым "куратором" РПЦ в Украине.

мера пресечения Макс Назаров залог суд NewsOne
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