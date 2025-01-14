У сбежавшего из Украины экс-генерала СБУ Наумова обнаружили элитную недвижимость в Турции, — СМИ

фото: Схемы

Бывший глава Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов, выехавший из Украины перед началом полномасштабного вторжения, купил три элитные квартиры в Турции

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает RegioNews.

Журналисты ссылаются на данные из турецкого реестра недвижимости, свидетельствующие о том, что в 2022 году Андрей Наумов приобрел ряд квартир в жилом комплексе Konak Seaside Premium в районе Каргиджак муниципалитета Алания. Это премиальный ЖК неподалеку от средиземноморского курорта.

Как свидетельствуют выписки из реестра, Наумов приобрел три жилых помещения на общую сумму почти 8,5 миллиона турецких лир — в пересчете на украинскую валюту в 2022 году это было около 17,5 миллиона гривен.

По данным источников "Схем", недвижимостью на турецком побережье пользуется семья Наумова, пока он сам в Сербии ожидает окончательное решение суда по делу по обвинению в отмывании денег.

Андрей Наумов – бывший глава управления внутренней безопасности СБУ. В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его звания бригадного генерала, а правоохранители возбудили в отношении него дело о государственной измене. По данным СМИ, он уехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бывший сотрудник СБУ был задержан в Сербии в начале июня 2022 года по обвинению в отмывании денег. Украина просила Сербию об экстрадиции Наумова, которого украинские следователи также подозревают в мошенничестве, присвоении имущества и злоупотреблении властью. Однако сербский суд отклонил этот запрос.