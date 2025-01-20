20:15  20 января
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
07:52  20 января
В Киеве три года подряд нет климатической зимы: какие это будет иметь последствия
11:08  20 января
В ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
20 января 2025, 20:15

В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК

20 января 2025, 20:15
Читайте також українською мовою
фото: poltava.to
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 января, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованным активом 3-х комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха. Судьи согласовали взыскать эту квартиру в доход государства

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и его взыскании его в доход формально принадлежащего матери государства, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

Из материалов дела становится понятно, что речь идет об Александре Котюхе.

Правоохранители установили, что в 2023 году мать должностного лица купила 3-комнатную квартиру в центральной части Полтавы стоимостью более 1,9 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения. В то же время, оказалось, что фактически этой квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с должностного лица ТЦК указанного актива, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение в доход государства.

"Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее САП обратилась в суд с иском о конфискации квартиры стоимостью 1,92 млн грн заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха и его матери.

суд ВАКС САП Полтава имущество конфискация квартира жильё ТЦК
В Чернигове задержали злоумышленников, которые годами травили людей с инвалидностью ради квартир
18 января 2025, 01:05
"Это фильтрация населения": нардеп раскритиковал действия ТЦК в Харькове
16 января 2025, 18:53
На Закарпатье мобилизованный украл 27 тысяч евро из кабинета начальника ТЦК
14 января 2025, 15:22
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Украина, Трамп и новый мировой порядок: будет ли окончание войны?
20 января 2025, 20:45
В Украине разоблачили компании, которые в обход санкций поставляли электронику для российских ракет и дронов
20 января 2025, 19:40
"Национальный кэшбек": бизнес призывает президента и правительство устранить искажение конкуренции
20 января 2025, 19:00
На Хмельнитчине ночью в ДТП пострадали три человека
20 января 2025, 18:36
Инаугурация Трампа: вызовы и возможности для Украины
20 января 2025, 18:20
На Буковине из реки Прут достали тело мужчины
20 января 2025, 18:15
За неделю ВСУ ликвидировали около 10,5 тысяч оккупантов
20 января 2025, 18:00
Под Киевом в академическом лицее взорвался котел
20 января 2025, 17:52
В Одесской области болгарин готовил иностранные паспорта за 10 тысяч долларов для выезда мужчин за границу
20 января 2025, 17:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Игорь Петренко
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »