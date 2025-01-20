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Сегодня, 20 января, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованным активом 3-х комнатную квартиру в центре Полтавы, которой пользуется семья заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха. Судьи согласовали взыскать эту квартиру в доход государства

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что коллегия судей ВАКС удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованным актива на сумму более 1,9 млн грн и его взыскании его в доход формально принадлежащего матери государства, но фактически используется заместителем начальника Полтавского областного ТЦК и СП.

Из материалов дела становится понятно, что речь идет об Александре Котюхе.

Правоохранители установили, что в 2023 году мать должностного лица купила 3-комнатную квартиру в центральной части Полтавы стоимостью более 1,9 млн грн, не имея достаточных законных доходов для приобретения. В то же время, оказалось, что фактически этой квартирой пользуется чиновник и члены его семьи.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с должностного лица ТЦК указанного актива, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение в доход государства.

"Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и удовлетворил иск в полном объеме. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее САП обратилась в суд с иском о конфискации квартиры стоимостью 1,92 млн грн заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП Александра Котюха и его матери.