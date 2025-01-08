Силы обороны успешно атаковали российскую нефтебазу в Энгельсе, обслуживающую стратегическую авиацию

фото: Генштаб ВСУ

Сегодня ночью, 8 января, Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области РФ. На стратегическом объекте возник масштабный пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что именно эта нефтебаза снабжает топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ. Как известно, эти самолеты выпустили по Украине тысячи крылатых ракет.

Ночную спецоперацию провели подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны.

"В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект". Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", – говорится в сообщении.

В настоящее время подробная информация о результатах боевой работы уточняется. В Генштабе заявили, что атаки на военные объекты на территории врага будут продолжены.





Напомним, 2 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту российской армии в поселке Марьино Курской области.

Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу в городе Каменск-Шахтинский, производящем топливо для российских баллистических ракет.

Также сообщалось, что в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Львов Курской области. Российские войска понесли потери.