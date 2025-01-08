На Донетчине разведчики уничтожили российский транспорт и комплекс РЭБ "Поле-21"
На Донецком направлении спецназовцы-разведчики ударили по логистике российских захватчиков. Также оккупанты потеряли современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Ведомство показало результативную работу операторов FPV-дронов по вражеским целям.
"Спецназовцы уничтожают транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов вместе с современным комплексом РЭБ "Поле-21", — говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области воины-пограничники поразили ряд важных вражеских целей ― укрытия, склады из БК и горючим, технику и пехоту. Оккупанты понесли потери на Краматорском направлении.
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