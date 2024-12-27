01:15  26 декабря
На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
06:25  26 декабря
На Хмельнитчине космический "Марсоход" помогает фермерам выращивать огурцы
05:05  26 декабря
В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса
UA | RU
UA | RU
27 декабря 2024, 02:00

ВСУ ударили по заводу, производящему топливо для российских баллистических ракет

27 декабря 2024, 02:00
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

Накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по российскому военно-промышленному комплексу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Стратком ВСУ.

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что РФ использовала это предприятие для производства жесткого ракетного топлива для баллистических ракет, применяемых для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры: больниц, жилых домов и электростанций.

"Данное огневое поражение – часть всеобъемлющей компании по ослаблению способностей вооруженных сил российской федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.

Россия РФ война производство ВСУ Завод ракетный удар Воздушные силы
На Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен египтянина
26 декабря 2024, 15:57
Пограничники показали, как сбили на Севере российские "шахеды"
26 декабря 2024, 14:30
На Рождество ВСУ ликвидировали более 1500 российских военных
26 декабря 2024, 10:33
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Харькове обезвредили российскую ракету Х-59, которая не разорвалась
27 декабря 2024, 02:23
Забил палкой: в Киевской области мужчина убил свою сожительницу
27 декабря 2024, 01:17
На Буковине на Святвечер задержали четырех мужчин, которые собирались сбежать в Румынию
27 декабря 2024, 00:41
Россияне атаковали Запорожье баллистикой: есть разрушения промышленной инфраструктуры
27 декабря 2024, 00:35
В Киевской области в лесу обнаружили российскую авиационную ракету
27 декабря 2024, 00:30
В Одессе будут судить женщину, которая продала квартиру, а затем сожгла ее
27 декабря 2024, 00:15
Суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве детского писателя Вакуленко
26 декабря 2024, 23:42
Бронирование от мобилизации снова доступно в "Дії"
26 декабря 2024, 22:29
Мэр Черкасс Бондаренко получил церковный орден
26 декабря 2024, 21:48
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »