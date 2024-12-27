ВСУ ударили по заводу, производящему топливо для российских баллистических ракет

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Накануне Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли высокоточный удар по российскому военно-промышленному комплексу в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Стратком ВСУ.

В Управлении стратегических коммуникаций заявили, что РФ использовала это предприятие для производства жесткого ракетного топлива для баллистических ракет, применяемых для поражения объектов украинской гражданской инфраструктуры: больниц, жилых домов и электростанций.

"Данное огневое поражение – часть всеобъемлющей компании по ослаблению способностей вооруженных сил российской федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в городе Льгов Курской области. Российские войска понесли потери.