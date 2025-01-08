Сили оборони успішно атакували російську нафтобазу в Енгельсі, яка обслуговує стратегічну авіацію

фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі, 8 січня, Сили оборони України уразили російську нафтобазу “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області РФ. На стратегічному об'єкті виникла масштабна пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що саме ця нафтобаза забезпечує паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ. Як відомо, ці літаки випустили по Україні тисячі крилатих ракет.

Нічну спецоперацію провели підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт”. Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", – йдеться у повідомленні.

Наразі детальна інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. У Генштабі заявили, що атаки на військові об’єкти на території ворога триватимуть.





Нагадаємо, 2 січня Збройні Сили України здійснили високоточний удар по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по заводу в місті Каменськ-Шахтинський, який виробляє паливо для російських балістичних ракет.

Також повідомлялося, що в ніч на 25 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у місті Льгов Курської області. Російські війська зазнали втрат.