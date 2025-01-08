В Курской области бойцы ССО ликвидировали 13 военнослужащих Северной Кореи

фото: t.me/ukr_sof

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"При выполнении специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов", — говорится в сообщении.

После боя украинские бойцы провели досмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

Напомним, ранее бойцы ССО показали, как на Курщине ликвидировали 50 военных Северной Кореи.