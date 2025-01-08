14:01  07 января
Шпионили за известными волонтерами и чиновниками: СБУ задержала агентов ФСБ
15:09  07 января
В Киеве будут судить чиновника КГГА, требовавшего еженедельную "дань" с перевозчика
13:12  07 января
В Карпатах сошла лавина
UA | RU
UA | RU
08 января 2025, 01:00

В Курской области бойцы ССО ликвидировали 13 военнослужащих Северной Кореи

08 января 2025, 01:00
Читайте також українською мовою
фото: t.me/ukr_sof
Читайте також
українською мовою

Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили еще 13 северокорейских военных в Курской области России

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

"При выполнении специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов", — говорится в сообщении.

После боя украинские бойцы провели досмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу.

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

Напомним, ранее бойцы ССО показали, как на Курщине ликвидировали 50 военных Северной Кореи.

РФ война потери россиян ССО ВСУ Северная Корея бои в Курской области РФ Курская область
Воины ССО показали, как уничтожают российских и северокорейских военных на Курщине
07 января 2025, 05:05
Защитники Донецкой области уничтожили российские укрытия, склады из БК и горючим
07 января 2025, 02:25
Под Волчанском украинские артиллеристы уничтожили вражеские фортификации и более 30 россиян
06 января 2025, 19:30
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
На Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей
08 января 2025, 00:31
Организовали систему "откатов": во Львовской области задержали чиновников горсовета
08 января 2025, 00:10
В Киеве под лестницей многоэтажки поселились десятки декоративных крыс
07 января 2025, 23:47
В Черкасской области 17-летний парень убил товарища в его день рождения
07 января 2025, 22:36
Житель Кривого Рога украл деньги со счета отца погибшего военного
07 января 2025, 21:58
Полиция и СБУ разыскали несовершеннолетнюю тиктокершу из Полтавы, которая называла Украину "дном"
07 января 2025, 21:26
На Черниговщине дедушка с внуком провалились под лед
07 января 2025, 21:09
В Черкассах сотрудник ТЦК спустил колеса автомобиля, который остановили на блокпосту
07 января 2025, 20:51
Омбудсмен отреагировал на новое видео "бусификации" мужчины во Львове
07 января 2025, 20:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »