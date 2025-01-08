Генштаб обновил данные о потерях РФ: информация на 8 января
Общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 8 января 2025 года составляют примерно 801 670 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1660 российских захватчиков.
Также сообщается о потерях боевой техники врага: 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 19 беспилотников, 81 автомобиль.
Напомним, ранее пилоты FPV-дронов подразделения Paragon Company в составе "спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины показали, как уничтожают российских кафиров на самых горячих направлениях фронта.
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