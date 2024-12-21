Правительство назначило временную руководительницу Института национальной памяти
Кабинет министров назначил Юлия Гнатюк временно исполняющей обязанности главы Института национальной памяти
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает RegioNews.
Отметим, что Гнатюк фактически возглавляла Украинский институт нацпамяти после того, как истек пятилетний срок работы Антона Дробовича на этом посту. Она занимала должность первого заместителя председателя Института с мая 2024 года.
До этого на протяжении более двух лет она являлась главным бухгалтером отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения этого учреждения.
Напомним, 13 декабря Кабинет министров принял решение об увольнении Антона Дробовича с должности руководителя Украинского института национальной памяти.
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