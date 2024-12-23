СМИ выяснили, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира
Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время назначить около 30 новых послов Украины в разных странах мира
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Зеркало недели".
В скором времени ожидаются назначения послов:
- Австрия – Юрий Витренко,
- Эстония – Владимир Боечко,
- Испания – Юлия Соколовская,
- Финляндия – Михаил Выдойник,
- Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
- Нидерланды – Андрей Костин, которого недавно уволили с должности генпрокурора Украины,
- Норвегия – Олег Гавриш,
- Канада – Андрей Плахотнюк,
- Бельгия – Ярослав Мельник,
- Босния и Герцоговина – Владимир Бачинский,
- Кипр – Сергей Нежинский,
- Грузия – Михаил Бродович,
- Япония – Юрий Лутовинов,
- Южная Корея – Дмитрий Сеник,
- Китай – Александр Нечитайло. Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение было изменено в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина,
- Малайзия – Геннадий Надоленко,
- Узбекистан – Илья Квас,
- Казахстан – Виктор Майко,
- Молдова – Паун Роговей
- Мексика – Сергей Погорельцев,
- ОАЭ – Александр Балануца,
- Ливан – Роман Горяйнов,
- Алжир – Александр Воронин,
- Кувейт – Максим Субх,
- Оман – Ольга Селых,
- Кения – Юрий Токарь,
- Ангола – Андрей Касьянов,
- Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.
"Большинство из назначенных являются кадровыми дипломатами", – говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список новых украинских послов.
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