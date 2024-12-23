08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
19:20  23 декабря
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
20:20  23 декабря
Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2024, 22:15

СМИ выяснили, кого Зеленский назначит послами в 30 странах мира

23 декабря 2024, 22:15
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время назначить около 30 новых послов Украины в разных странах мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Зеркало недели".

В скором времени ожидаются назначения послов:

  • Австрия – Юрий Витренко,
  • Эстония – Владимир Боечко,
  • Испания – Юлия Соколовская,
  • Финляндия – Михаил Выдойник,
  • Германия – Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле,
  • Нидерланды – Андрей Костин, которого недавно уволили с должности генпрокурора Украины,
  • Норвегия – Олег Гавриш,
  • Канада – Андрей Плахотнюк,
  • Бельгия – Ярослав Мельник,
  • Босния и Герцоговина – Владимир Бачинский,
  • Кипр – Сергей Нежинский,
  • Грузия – Михаил Бродович,
  • Япония – Юрий Лутовинов,
  • Южная Корея – Дмитрий Сеник,
  • Китай – Александр Нечитайло. Его первоначально планировали назначить послом Украины в Южной Корее, однако в последний момент решение было изменено в пользу более стратегически важного Китая. Он заменит в должности посла Павла Рябикина,
  • Малайзия – Геннадий Надоленко,
  • Узбекистан – Илья Квас,
  • Казахстан – Виктор Майко,
  • Молдова – Паун Роговей
  • Мексика – Сергей Погорельцев,
  • ОАЭ – Александр Балануца,
  • Ливан – Роман Горяйнов,
  • Алжир – Александр Воронин,
  • Кувейт – Максим Субх,
  • Оман – Ольга Селых,
  • Кения – Юрий Токарь,
  • Ангола – Андрей Касьянов,
  • Южно-Африканская Республика – Александр Щерба.

"Большинство из назначенных являются кадровыми дипломатами", – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список новых украинских послов.

Украина политика назначение кадры посол Зеленский Владимир
Зеленскому хватит критиковать Шольца – генсек НАТО
23 декабря 2024, 10:26
Правительство назначило временную руководительницу Института национальной памяти
21 декабря 2024, 15:02
Рустем Умеров хочет сменить должность, — СМИ
19 декабря 2024, 18:35
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
В Хмельницком горела многоэтажка: погиб мужчина
23 декабря 2024, 22:57
Суд продлил арест Романа Гринкевича и снова уменьшил размер залога
23 декабря 2024, 21:40
Хранил автомат, гранаты и сотни патронов: полиция Киевщины задержала жителя Ирпеня
23 декабря 2024, 21:20
Россияне сбросили КАБы на Степногорск: повреждена многоэтажка, ранена женщина
23 декабря 2024, 20:55
Пограничники показали, как ударили по оккупантам на Юге
23 декабря 2024, 20:35
Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка
23 декабря 2024, 20:20
Конфликт с DeepState и сообщение об окружении ВСУ в Макаровке
23 декабря 2024, 20:00
На Днепропетровщине россияне обстреляли жилые дома дронами и артиллерией
23 декабря 2024, 19:43
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
23 декабря 2024, 19:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »