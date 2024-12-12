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12 декабря 2024, 22:13

В Минсоцполитики сообщили, сколько переселенцев вернулись на оккупированные территории

12 декабря 2024, 22:13
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фото: biz.today.ua
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Около тысячи граждан из числа официально зарегистрированных переселенцев вернулись на временно оккупированные территории

Об этом Минсоцполитики сообщило в ответ на запрос "Радио Свобода", передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что на 2 декабря в Украине было официально зарегистрировано почти 5 млн переселенцев. За год к предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тыс. лиц (около 7,7% от общего числа снявшихся с учета).

При этом в Минсоцполитики подчеркивают, что из 29 тыс. человек на временно оккупированные территории вернулась только одна тысяча, тогда как большинство – на "условно безопасные территории", а еще часть – на территории, где продолжаются боевые действия.

"В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в частности, и те, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч одна тысяча вернулись на ВОТ; 18,9 тысячи – на условно безопасные территории; 9 тысяч – территории возможных боевых действий", – уточнили в Минсоцполитики.

Напомним, ранее народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко заявил, что на оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. Впоследствии он опроверг свое заявление.

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