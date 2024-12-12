У Мінсоцполітики повідомили, скільки переселенців повернулися на окуповані території

фото: biz.today.ua

Про це Мінсоцполітики повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У відомстві розповіли, що станом на 2 грудня в Україні було офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців. Протягом року до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тис. осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку).

При цьому у Мінсоцполітики наголошують, що з 29 тис. осіб на тимчасово окуповані території повернулася лише одна тисяча, тоді як більшість – на "умовно безпечні території", а ще частина – на території, де тривають бойові дії.

"До цієї кількості входять українці, які поверталися до будь-якого з регіонів країни, зокрема, й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч одна тисяча повернулись на ТОТ; 18,9 тисячі – на умовно безпечні території; 9 тисяч – території можливих бойових дій", – уточнили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко заявив, що на окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Згодом він спростував свою заяву.