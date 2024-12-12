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12 декабря 2024, 12:58

Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции РФ, – ЦНС

12 декабря 2024, 12:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На временно оккупированных территориях россияне заставляют учеников захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Ненужный документ, нормы которого не выполняются в самой РФ, россияне пытаются навязать украинским детям, чтобы интегрировать их в оккупационное общество. Обязательные тесты проходят до 12 декабря, когда в России типа отмечают "день конституции", – говорится в сообщении.

Тестирование проводит общественное объединение "Гражданин" при поддержке "министерств молодежи" в оккупационных администрациях. Событие максимально освещают фейковые медиа, стремящиеся таким образом показать лояльность местного населения к захватчикам.

Центр нацпротива призывает предоставлять по этой ссылке информацию относительно учителей и "волонтеров", которые причастны к принуждению украинских детей, чтобы никто из них не избежал наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.

война оккупация оккупанты школьники Конституция
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