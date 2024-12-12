Оккупанты заставляют школьников проходить тесты на знание конституции РФ, – ЦНС
На временно оккупированных территориях россияне заставляют учеников захваченных школ проходить тесты на знание фейковой конституции РФ
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
"Ненужный документ, нормы которого не выполняются в самой РФ, россияне пытаются навязать украинским детям, чтобы интегрировать их в оккупационное общество. Обязательные тесты проходят до 12 декабря, когда в России типа отмечают "день конституции", – говорится в сообщении.
Тестирование проводит общественное объединение "Гражданин" при поддержке "министерств молодежи" в оккупационных администрациях. Событие максимально освещают фейковые медиа, стремящиеся таким образом показать лояльность местного населения к захватчикам.
Центр нацпротива призывает предоставлять по этой ссылке информацию относительно учителей и "волонтеров", которые причастны к принуждению украинских детей, чтобы никто из них не избежал наказания.
Напомним, ранее сообщалось, что школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.