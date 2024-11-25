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25 ноября 2024, 08:15

Сколько человек вернулись в оккупированный Мариуполь: нардеп привел тревожную статистику

25 ноября 2024, 08:15
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фото: t.me/andriyshTime
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На оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. В частности, значительное количество мариупольцев вернулось в оккупированный город.

Об этом рассказал народный депутат и член Комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко, передает RegioNews.

По словам нардепа, из 200 тысяч жителей Мариуполя 67-70 тысяч вернулись домой в оккупацию. Он считает эти цифры "ужасными".

По словам Ткаченко, переселенцы не смогли начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине. Там они, мол, не получили жилья, социальной поддержки, компенсаций и работы.

Депутат также указывает на скептическое отношение работодателей к ВПЛ, из-за чего те или вообще не могут найти работу или она низкооплачиваемая, часто не превышая 8-12 тысяч гривен.

Причем когда переселенцы начинают работать, они теряют право на выплаты от государства для компенсации расходов на жилье. А бесплатного жилья для ВПЛ очень мало.

Всего в Украине теперь немногим более тысячи мест для проживания переселенных граждан, хотя раньше их было около 4 тысяч. Некоторые из оставшихся имеют условия "часто далекие от стандартов", говорит депутат.

Он добавляет, что потребует от правительства вернуть правила, которые существовали до марта — тогда ВПЛ предоставляли компенсации за жилье в 2-3 тысячи гривен. А с марта этих выплат лишили двух третьих переселенцев.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российская ФСБ снова активизировала "зачистки" местного населения, люди просто исчезают. В первую очередь это связано с точными ударами по базированию войск РФ.

оккупация переселенцы Мариуполь ВПЛ
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