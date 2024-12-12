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12 декабря 2024, 07:10

В детские сады на ТОТ Херсонщины приглашают российских военных, – ЦНС

12 декабря 2024, 07:10
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фото: ЦНС
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На временно оккупированной части Херсонщины коллаборанты активно внедряют политику Кремля, привлекая детей к пропаганде через образовательные учреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как говорится в сообщении, в детский сад "Ромашка" в Таврийске, заведующая которым сотрудничает с оккупантами, были приглашены военные армии РФ. Они выступали перед детьми, рассказывая о "подвигах" захватчиков и призывая детей в будущем вступить в ряды армии РФ.

"Дети по-прежнему остаются одними из главных мишеней для политики Кремля, а сами школьные заведения превращаются в инструменты для контроля и устрашения", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что школьников на временно оккупированных территориях Украины призывают писать доносы на тех, кто нелоялен к оккупантам. Для этого в ряде школ установили соответствующие ящики.

Херсонская область война оккупанты оккупация детский сад
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