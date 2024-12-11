На Луганщине Силы обороны уничтожили танк, пушку и позиции оккупантов
В течение недели в Луганской области пограничники бригады "Месть" нанесли оккупантам серьезные потери в районе Кременной и Серебрянского лесничества. Среди уничтоженного – танк, пушка и десятки вражеских позиций
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По врагу эффективно отработали пилоты подразделения РУБпАК "Феникс". Отмечается, что ловкость и профессионализм операторов дронов обеспечивают эффективную работу с высокоточным оружием, что наносит врагу ощутимые потери.
"Уничтожены танк, пушка и 8 единиц автотранспорта врага; ликвидирован пункт управления БпЛА; разрушен полевой состав боекомплекта и горюче-смазочных материалов; уничтожены десятки позиций противника и значительное количество оккупантов", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области Силы обороны разбомбили дронами позиции и технику россиян.