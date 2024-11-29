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29 ноября 2024, 17:07

ГБР разоблачило инженера энергопредприятия, оформлявшего фиктивные брони

29 ноября 2024, 17:07
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фото: ГБР
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Госбюро расследований разоблачило ведущего инженера одного из филиалов государственного энергетического предприятия на оформлении фиктивного бронирования военнообязанных мужчин

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Как отмечают правоохранители, инженер имел доступ к приказам Минэкономики, по которым принимались решения о бронировании военнообязанных, и изготовлял фальшивые выписки из соответствующих приказов.

Фигурант вносил в приказы недостоверные сведения о том, что эти граждане якобы работают на различных госпредприятиях критической инфраструктуры и подвергаются отсрочке от мобилизации на шесть месяцев.

Кроме этого, по данным ГБР, он производил поддельные документы о принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного. Установлено, что были подделаны документы в отношении работников 12 предприятий, в общей сложности 454 граждан.

"В зависимости от сложности "услуга" стоила от $200 до $2 тыс.", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся противоправной схемой.

Ведущему инженеру сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мэр Конотопа заявил, что глава Сумской ОВО отменил бронирование для работников коммунальных предприятий.

ГБР коррупция мобилизация бронирование от мобилизации
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