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СБУ разоблачила еще восемь провокаторов, пытавшихся сорвать мобилизацию в Украине. Они призвали военнообязанных избегать призыва и распространяли фейки об украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Среди фигурантов – житель Киева, с ножом напавший на представителей ТЦК во время вручения повестки. Его задержали.

В столице также задержали троих администраторов и участников телеграм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали места расположения ТЦК и патрулей в Печерском, Днепровском и Соломенском районах.

В Полтавской области подозрение получил адвокат, препятствовавший работе ТЦК, а в Черкасской области разоблачили двух администраторов анонимных мессенджер-групп, которые "сливали" координаты мобильных блокпостов.

В Ровно подозрение объявили владелице закрытой вайбер-группы, ежедневно публиковавшей геолокации украинских военных, в том числе представителей ТЦК.

Задержанным объявили подозрение (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей.