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Об этом заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, глава Сумской ОВА Владимир Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры.

"Вчера мне стало известно, что господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий. Более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку к каждому работнику ТЦК, чтобы проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли призвали в ряды ВСУ за два дня – четверг и пятницу. Мне звонят из ТЦК и говорят, что у них указание мобилизовать всех работников водоканала, "Теплогаранта", – рассказал Семенихин.

Согласно сообщениям в СМИ, в пресс-службе ОВА информацию об этой ситуации еще не комментировали.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине отмена дневной формы обучения для аспирантов-контрактников, дающая право на отсрочку от мобилизации, будет продолжена и в 2025 году.