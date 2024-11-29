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В суд направлен обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Каменец-Подольского района по факту подделки и использования справки ВВК

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В ноябре прошлого года, будучи на учете в районном ТЦК и СП как военнообязанный, мужчина решил избежать мобилизации, воспользовавшись поддельной справкой ВЛК. Он передал свои личные данные через одного из мессенджеров неизвестному лицу, изготовившему фальшивую справку о его непригодности к военной службе.

Впоследствии мужчина подал этот поддельный документ в военкомат для уточнения данных.

Мужчине грозит штраф или до 2 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. К их организации причастны пятеро дельцов из разных областей.