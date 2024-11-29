ДБР викрило інженера енергопідприємства, який оформляв фіктивні броні

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Держбюро розслідувань викрило провідного інженера однієї з філій державного енергетичного підприємства на оформлені фіктивного бронювання військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Як зазначають правоохоронці, інженер мав доступ до наказів Мінекономіки, за якими приймались рішення щодо бронювання військовозобов’язаних, та виготовляв фальшиві витяги з відповідних наказів.

Фігурант вносив до наказів недостовірні відомості про те, що ці громадяни нібито працюють на різних держпідприємствах критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від мобілізації на шість місяців.

Крім цього, за даними ДБР, він виготовляв підроблені документи щодо належності того чи іншого підприємства до категорії критично важливого. Встановлено, що були підроблені документи стосовно працівників 12 підприємств, загалом щодо 454 громадян.

"Залежно від складності "послуга" коштувала від $200 до $2 тис.", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп’ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, що скористались протиправною схемою.

Провідному інженеру повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше мер Конотопа заявив, що голова Сумської ОВА скасував бронювання для працівників комунальних підприємств.