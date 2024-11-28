В Воздушных силах показали крылатую ракету, сбитую во время утренней массированной атаки
Врио руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября
Соответствующий снимок Игнат разместил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
В комментарии к снимку Игнат отметил, что эта крылатая ракета была сбита во время российской атаки 28 ноября в одном из центральных регионов Украины.
Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах, сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА. В небе над Украиной было зафиксировано 188 средств воздушного нападения РФ.
Под ударом оказались украинские объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.
Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.