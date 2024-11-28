В Воздушных силах показали крылатую ракету, сбитую во время утренней массированной атаки

фото: facebook.com/yuriy.ignat

Врио руководителя управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат обнародовал фото остатков одной из сбитых ракет, выпущенной россиянами сегодня, 28 ноября

Соответствующий снимок Игнат разместил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В комментарии к снимку Игнат отметил, что эта крылатая ракета была сбита во время российской атаки 28 ноября в одном из центральных регионов Украины.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах, сегодня утром, 28 ноября, российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА. В небе над Украиной было зафиксировано 188 средств воздушного нападения РФ.

Под ударом оказались украинские объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.