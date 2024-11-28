Ракетная атака на Прикарпатье: повреждены более 30 домов и ЛЭП
Утром 28 ноября российская армия осуществила ракетный обстрел территории Ивано-Франковской области
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 32 частных дома, две хозяйственные постройки и линии электропередач.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается.
Напомним, утром 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.
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