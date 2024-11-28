У Повітряних силах показали крилату ракету, збиту під час ранкової масованої атаки

фото: facebook.com/yuriy.ignat

Т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оприлюднив фото залишків однієї зі збитих ракет, випущеної росіянами сьогодні, 28 листопада

Відповідний знімок Ігнат розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У коментарі до знімку Ігнат зазначив, що ця крилата ракета, була збита під час російської атаки 28 листопада в одному з центральних регіонів України.

Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах, сьогодні вранці, 28 листопада, російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА. Загалом у небі над Україною було зафіксовано 188 засобів повітряного нападу РФ.

Під ударом опинились українські об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.