У Повітряних силах показали крилату ракету, збиту під час ранкової масованої атаки
Т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оприлюднив фото залишків однієї зі збитих ракет, випущеної росіянами сьогодні, 28 листопада
Відповідний знімок Ігнат розмістив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
У коментарі до знімку Ігнат зазначив, що ця крилата ракета, була збита під час російської атаки 28 листопада в одному з центральних регіонів України.
Нагадаємо, як повідомили раніше у Повітряних силах, сьогодні вранці, 28 листопада, російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА. Загалом у небі над Україною було зафіксовано 188 засобів повітряного нападу РФ.
Під ударом опинились українські об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.
Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.