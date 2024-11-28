09:55  28 ноября
Во Львовской области более полумиллиона абонентов остались без электричества, – ОВА
07:15  28 ноября
ВСУ показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Торецк
11:57  28 ноября
В Киеве столкнулись грузовики: одного водителя освобождали спасатели
UA | RU
UA | RU
28 ноября 2024, 14:11

Массированный удар по Украине: спасатели ликвидируют последствия в 14 регионах

28 ноября 2024, 14:11
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В 14 областях Украины ликвидируют последствия очередного массированного удара россиян

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Российские войска утром 28 ноября атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

В регионах повреждены здания, автомобили, гаражи, частные дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

К счастью, обошлось без погибших. Один человек пострадал в Одесской области.

Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов. В Николаевской и Винницкой области к работам привлечены саперы ГСЧС.

Всего по Украине задействованы более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

Напомним, утром 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались украинские объекты энергетики. Из-за оэтого ввели экстренные отключения света.

Украина война ракетный удар обстрелы последствия спасатели
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Харьковская ОВА подписала меморандум о сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией
28 ноября 2024, 15:18
Три месяца лагеря и спарринг с юным талантом: как Усик и Фьюри готовятся к реваншу?
28 ноября 2024, 15:16
Энергонезависимость критических объектов: Харьковщина сотрудничает с международными партнерами
28 ноября 2024, 14:52
Антимонопольный комитет взялся за расследование по удорожанию яиц
28 ноября 2024, 14:37
Больше, чем в Киевской области: Полтавщина потратит на содержание дорог 425 млн грн
28 ноября 2024, 14:30
Суд продолжил меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК и снова уменьшил залог
28 ноября 2024, 14:00
Ракетная атака на Прикарпатье: повреждены более 30 домов и ЛЭП
28 ноября 2024, 13:56
Оккупанты с дронов атаковали автобусы в Херсоне
28 ноября 2024, 13:39
План окончания войны от Кита Келлога: баланс между безопасностью и компромиссами
28 ноября 2024, 13:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Юрий Богданов
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »