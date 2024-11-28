фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Российские войска утром 28 ноября атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

В регионах повреждены здания, автомобили, гаражи, частные дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове.

К счастью, обошлось без погибших. Один человек пострадал в Одесской области.

Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов. В Николаевской и Винницкой области к работам привлечены саперы ГСЧС.

Всего по Украине задействованы более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС.

Напомним, утром 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались украинские объекты энергетики. Из-за оэтого ввели экстренные отключения света.